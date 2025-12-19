O protótipo em escala real do chamado ‘carro voador’ da fabricante de aeronaves elétricas Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, completou seu primeiro voo nesta sexta-feira (19). O teste marca passo fundamental para a companhia obter a certificação de sua aeronave.
O voo inaugural inicia a fase de testes de voo da Eve e confirma a integração de sistemas-chave, incluindo o conceito fly-by-wire de quinta geração e os rotores de sustentação de passo fixo.
A empresa realizará vários voos após o voo pairado de hoje, expandindo gradualmente o envelope de voo para realizar voos com asas totalmente desmontadas ao longo de 2026.
O voo inaugural aconteceu na unidade de testes da Embraer, em Gavião Peixoto (SP). A Eve fabricará seis protótipos em conformidade para realizar a campanha de testes de voo, informou a empresa.
“Hoje, a Eve voou. Este é um marco histórico para nossos funcionários, clientes, investidores e todo o ecossistema”, disse Johann Bordais, CEO da Eve. “Este voo valida nosso plano, que foi executado com precisão para entregar a melhor solução para o mercado.” Conseguimos capturar dados de alta fidelidade que nos permitirão avançar com segurança e confiança rumo à certificação.”
A empresa informou que continua em contato com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), principal autoridade certificadora de eVTOL da Eve, para avançar no processo de certificação. A Eve prevê a certificação de tipo, as primeiras entregas e a entrada em serviço em 2027.
“Aplicamos nossas leis de controle, verificamos a integração dos oito propulsores e avaliamos o gerenciamento de energia, a resposta dinâmica da aeronave e a pegada de ruído”, disse Luiz Valentini, Diretor de Tecnologia da Eve.
“O protótipo se comportou conforme previsto por nossos modelos. Com esses dados, expandiremos o envelope de voo e progrediremos rumo à transição para o voo com asas de forma disciplinada, aumentando gradativamente para centenas de voos ao longo de 2026 e construindo o conhecimento necessário para a certificação de tipo.”
“Este voo dá ao produto sinal verde para avançar no que importa para os operadores: confiabilidade, eficiência e simplicidade”, disse Jorge Bittercourt, Diretor de Produtos da Eve. “Validamos elementos críticos, desde a arquitetura do nosso motor de sustentação até a mecânica de voo da aeronave, e agora entramos na fase de testes de voo, com o objetivo de aprimorar a maturidade do produto.”
As próximas etapas do programa incluem a expansão progressiva do envelope de voo e a transição para o voo com asas, além do engajamento contínuo com a Anac, outras agências reguladoras e de validação, incluindo a FAA e a EASA.
“A Eve aproveita os 56 anos de experiência aeroespacial da Embraer no projeto, certificação, fabricação e entrega de aeronaves de última geração, bem como a presença global da empresa no mercado de serviços pós-venda. A Eve continua focada em segurança, simplicidade e capacidade de despacho para atender às necessidades dos operadores em larga escala”, disse a empresa.