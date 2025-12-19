O protótipo em escala real do chamado ‘carro voador’ da fabricante de aeronaves elétricas Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, ‍completou seu primeiro voo nesta sexta-feira (19). O teste marca passo fundamental para a companhia obter a certificação ‌de sua aeronave.

O voo inaugural inicia a fase de testes de voo da Eve e confirma a integração de sistemas-chave, incluindo o conceito fly-by-wire de quinta geração e os rotores de sustentação de passo fixo.