19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PASSEAVA NA ILHA

Após denúncia, procurado por estupro é preso em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi localizado e preso em São Sebastião.

A prisão aconteceu na terça-feira (16), após denúncia de moradores da região da Ilha do Montão de Trigo sobre a presença do indivíduo num barco esportivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais chegaram ao local, onde abordaram duas pessoas em uma área de mata. 

Em consulta aos sistemas, constataram que um deles era o foragido com pena a cumprir de oito anos em regime fechado.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de São Sebastião, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários