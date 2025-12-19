Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi localizado e preso em São Sebastião.

A prisão aconteceu na terça-feira (16), após denúncia de moradores da região da Ilha do Montão de Trigo sobre a presença do indivíduo num barco esportivo.

