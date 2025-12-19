A Polícia Militar Ambiental esclareceu informações que vêm sendo divulgadas nas redes sociais sobre a suposta destinação irregular de um macaco-prego e uma tentativa da antiga tutora de reaver o animal. Segundo a corporação, o caso trata-se de uma entrega voluntária realizada na base do 3º Pelotão da Polícia Ambiental, em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Ambiental, quem realizou a entrega foi um adestrador de animais, que informou estar com o macaco-prego há nove meses. Segundo ele, a tutora não retornou ao local para buscar o animal durante todo esse período. Diante da situação e da ausência de documentação legal que autorizasse a permanência do primata em seu estabelecimento, o adestrador decidiu efetuar a entrega voluntária às autoridades ambientais.