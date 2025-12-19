O Governo de São Paulo oficializou, nesta sexta-feira (19), o consórcio Acqua Vias SP como vencedor da Parceria Público-Privada (PPP) de Travessias Hídricas.

Com um contrato de 20 anos, o projeto prevê investimentos em tecnologia e sustentabilidade para transformar o transporte aquaviário em polos turísticos e logísticos estratégicos no estado.

Operações