19 de dezembro de 2025
MODERNIZAÇÃO

Governo oficializa vencedor da PPP das travessias hídricas

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Acqua Vias SP é o vencedor da PPP das travessias hídricas
Acqua Vias SP é o vencedor da PPP das travessias hídricas

O Governo de São Paulo oficializou, nesta sexta-feira (19), o consórcio Acqua Vias SP como vencedor da Parceria Público-Privada (PPP) de Travessias Hídricas.

Com um contrato de 20 anos, o projeto prevê investimentos em tecnologia e sustentabilidade para transformar o transporte aquaviário em polos turísticos e logísticos estratégicos no estado.

Operações

A modernização focará na eficiência e no aumento da capacidade de atendimento.

Nas travessias São Sebastião–Ilhabela e Bertioga–Guarujá, o foco será a substituição da frota atual por mais de 40 novas embarcações elétricas. O objetivo é triplicar a capacidade de transporte por meio da requalificação total dos terminais.

Nas regiões de represas, as operações em Porto Paraitinga e Porto Natividade da Serra receberão automação, novos sistemas de segurança e centros de controle operacional.

O consórcio também assumirá as linhas da Baixada Santista e do Vale do Ribeira.

Melhorias

As melhorias incluem o uso de motores elétricos, que devem reduzir em até 18 mil toneladas a emissão anual de CO2, além de implantação de cabines automáticas de cobrança e novos sistemas de manutenção.

Transição

Após a assinatura do contrato, a empresa assumirá a gestão integral a partir do sétimo mês. A meta é que todas as travessias operem com capacidade plena e frota elétrica até o final do sétimo ano de concessão.

O Consórcio

O Acqua Vias SP é composto pelas empresas BK Consultoria e Serviços, Internacional Marítima, Rodonave Navegações, Zetta Infraestrutura e Participações e Innovia Soluções Inteligentes.

