Dois motoboys de 26 e 28 anos ficaram feridos após colidirem com as respectivas motos na noite dessa quinta-feira (18), na Ponte Ministro Roberto Cardoso Alves, na entrada de Potim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas ao pronto atendimento de Aparecida, onde permaneceram internadas.