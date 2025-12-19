Dois motoboys de 26 e 28 anos ficaram feridos após colidirem com as respectivas motos na noite dessa quinta-feira (18), na Ponte Ministro Roberto Cardoso Alves, na entrada de Potim.
As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas ao pronto atendimento de Aparecida, onde permaneceram internadas.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado por volta de 19h15 e aconteceu em um trecho de tráfego intenso, já que a ponte é apontada como a principal ligação entre Potim e Aparecida.
Até o momento, a dinâmica da colisão frontal entre motoboys não foi esclarecida. De acordo com o registro, o policial que atendeu a ocorrência não presenciou a batida e, por isso, não soube informar as circunstâncias exatas da colisão.
Também não foi possível colher depoimentos no local porque os condutores recebiam atendimento médico.
As duas vítimas do acidente sofreram fraturas em membro inferior e foram socorridas por uma equipe do Samu ao pronto atendimento de Aparecida, onde ficaram internadas sob cuidados médicos.
O boletim de ocorrência destaca que o fluxo de veículos na ponte é intenso, especialmente no horário em que ocorreu o acidente, por ser uma ligação importante com Aparecida. Por isso, para evitar risco de um novo sinistro, as motos envolvidas foram retiradas do local por amigos e familiares das vítimas.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ainda conforme o registro, os condutores eram habilitados e os veículos estavam licenciados. Como não houve entrevista com as vítimas no momento e não foi possível detalhar a dinâmica, não foram requisitados trabalhos da Polícia Científica para o local.