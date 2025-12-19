O que antes era uma cena comum de fim de tarde, com crianças brincando livremente em uma praça de Taubaté, deu lugar ao medo e ao silêncio. O parquinho, que costumava ficar cheio, hoje aparece vazio. Pais e responsáveis passaram a evitar o local após denúncias de que um vizinho teria lançado bombinhas em direção às crianças.

Segundo relatos de moradores, o homem, identificado como José, mora em uma casa em frente à praça, que é uma área pública frequentada por famílias do bairro. De acordo com as denúncias, ele já vinha apresentando comportamento agressivo há algum tempo, como jogar água com mangueira nas crianças, proferir xingamentos e fazer gestos de ameaça.