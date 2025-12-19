O Viapol São José Vôlei entra em quadra na noite deste sábado (20), a partir das 21h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.

E o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, precisa de uma rápida reação para sair da zona de rebaixamento para a Superliga B. No momento, o São José está em 11º e penúltimo lugar com 8 pontos, somando duas vitórias e oito derrotas no torneio nacional.