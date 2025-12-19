O Viapol São José Vôlei entra em quadra na noite deste sábado (20), a partir das 21h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.
E o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, precisa de uma rápida reação para sair da zona de rebaixamento para a Superliga B. No momento, o São José está em 11º e penúltimo lugar com 8 pontos, somando duas vitórias e oito derrotas no torneio nacional.
Na rodada passada, já perdeu por 3 a 0 para o Minas, fora de casa, e tenta frear a fase ruim. O aversário de logo mais está em oitavo lugar, fechando a zona de classificação para a segunda fase entre os oito primeiros colocados. E soma 12 pontos, com quatro vitórias e seis derrotas.
Os ingressos custam R$ 20 (inteira), ou R$ 2 com a meia solidária, levando um brinquedo novo, em prol da Casa dos Bebês (Padre João Guimarães). As cadeiras de quadra custam R$ 80. Crianças de até 3 anos, 11 meses e 29 dias têm gratuidade.