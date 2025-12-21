21 de dezembro de 2025
MISTURADA NO CIGARRO

Unidade prisional em SJC intercepta droga enviada por via postal

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil apreendeu em uma unidade prisional de São José dos Campos uma encomenda de entorpecentes disfarçada de tabaco recebida por via postal.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (18), durante triagem da correspondência enviada a um interno da unidade.

Durante a revista, os agentes suspeitaram da caixa e, em inspeção detalhada, perceberam que o aspecto e o odor do tabaco eram de entorpecentes camuflados para burlar a fiscalização.

A abertura da encomenda aconteceu na presença do destinatário e o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde passará por perícia técnica para confirmação da natureza e quantidade da substância.

As investigações vão identificar os responsáveis pelo envio e a possível participação de terceiros no esquema.

