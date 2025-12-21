A Polícia Civil apreendeu em uma unidade prisional de São José dos Campos uma encomenda de entorpecentes disfarçada de tabaco recebida por via postal.
A ocorrência foi registrada na quinta-feira (18), durante triagem da correspondência enviada a um interno da unidade.
Durante a revista, os agentes suspeitaram da caixa e, em inspeção detalhada, perceberam que o aspecto e o odor do tabaco eram de entorpecentes camuflados para burlar a fiscalização.
A abertura da encomenda aconteceu na presença do destinatário e o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde passará por perícia técnica para confirmação da natureza e quantidade da substância.
As investigações vão identificar os responsáveis pelo envio e a possível participação de terceiros no esquema.