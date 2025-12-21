A Polícia Civil apreendeu em uma unidade prisional de São José dos Campos uma encomenda de entorpecentes disfarçada de tabaco recebida por via postal.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (18), durante triagem da correspondência enviada a um interno da unidade.

