No período de férias escolares, entre 15 de janeiro e 27 de fevereiro de 2026, 58 oficinas culturais estão disponíveis para crianças a partir de 6 anos em São José dos Campos.

As atividades serão oferecidas pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) e visam incentivar a arte e diminuir o uso das telas.

