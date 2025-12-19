No período de férias escolares, entre 15 de janeiro e 27 de fevereiro de 2026, 58 oficinas culturais estão disponíveis para crianças a partir de 6 anos em São José dos Campos.
As atividades serão oferecidas pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) e visam incentivar a arte e diminuir o uso das telas.
Com participação gratuita e sem necessidade de inscrição, as oficinas ocorrem em diversas casas de cultura da cidade, incluindo Chico Triste, Eugênia da Silva, Flávio Craveiro, Júlio Neme, Lili Figureira, Tim Lopes, Rancho do Tropeiro e no Centro Cultural Clemente Gomes.
O Cine Santana também receberá atividades em colaboração com o Museu da Imagem e do Som, com programação a ser divulgada em breve.
Destaques
As oficinas abrangem diversas áreas, como:
- Artes Visuais e Manuais: Desenho, mandala, customização de roupas, modelagem em argila e tear de pregos.
- Atividades Infantis: Circo, brincadeiras tradicionais e construção de brinquedos.
- Bem-estar e Dança: Yoga, Lian Gong, danças circulares, urbanas, étnicas e contemporâneas.
- Música e Gastronomia: Arte culinária, inicia