19 de dezembro de 2025
Carrinho de milho pega fogo em Ubatuba; proprietário fugiu

Por Da redação | Ubatuba
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um carrinho de milho na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 8h50, na Praia Grande, em Ubatuba.

Ao chegar ao local, a equipe verificou que as chamas já haviam sido extintas. No entanto, os bombeiros precisaram intervir para isolar um botijão de gás que ainda apresentava perigo iminente.

Após as providências de resfriamento e segurança, a área foi liberada.

O proprietário do carrinho fugiu antes da chegada da corporação e não foi localizado. Não houve feridos.

