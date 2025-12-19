O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um carrinho de milho na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 8h50, na Praia Grande, em Ubatuba.

Ao chegar ao local, a equipe verificou que as chamas já haviam sido extintas. No entanto, os bombeiros precisaram intervir para isolar um botijão de gás que ainda apresentava perigo iminente.

