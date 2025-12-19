19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDO

Procurado por furto é preso após denúncia em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Procurado por furto é preso em Caraguatatuba
Procurado por furto é preso em Caraguatatuba

L.C.S., de 39 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi preso em Caraguatatuba por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (18) no bairro Pegorelli, na Estrada da Porteira Preta, motivada por denúncia anônima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, em consulta ao BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), constatou-se um mandado de prisão em desfavor do abordado.

O mandado, com validade até agosto de 2030, tem base no artigo 155, que dispõe sobre o crime de furto.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes e permaneceu recolhido à carceragem, à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários