L.C.S., de 39 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi preso em Caraguatatuba por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (18) no bairro Pegorelli, na Estrada da Porteira Preta, motivada por denúncia anônima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, em consulta ao BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), constatou-se um mandado de prisão em desfavor do abordado.
O mandado, com validade até agosto de 2030, tem base no artigo 155, que dispõe sobre o crime de furto.
Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes e permaneceu recolhido à carceragem, à disposição da justiça.