L.C.S., de 39 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi preso em Caraguatatuba por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (18) no bairro Pegorelli, na Estrada da Porteira Preta, motivada por denúncia anônima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp