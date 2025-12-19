Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 46 anos procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (18), no bairro Itaguassú, em Ilhabela, durante patrulhamento preventivo na região, quando a equipe tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor do indivíduo, já conhecido nos meios policiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp