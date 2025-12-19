19 de dezembro de 2025
PM cumpre mandado e prende acusado de estupro em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 46 anos procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (18), no bairro Itaguassú, em Ilhabela, durante patrulhamento preventivo na região, quando a equipe tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor do indivíduo,  já conhecido nos meios policiais.

Ele foi localizado em via pública e recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Ilhabela, onde o homem permanece detido à disposição da Justiça.

