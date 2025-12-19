Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 46 anos procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.
A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (18), no bairro Itaguassú, em Ilhabela, durante patrulhamento preventivo na região, quando a equipe tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor do indivíduo, já conhecido nos meios policiais.
Ele foi localizado em via pública e recebeu voz de prisão.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Ilhabela, onde o homem permanece detido à disposição da Justiça.