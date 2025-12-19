Operação da Polícia Civil com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos prendeu sete pessoas e apreendeu três adolescentes nessa quinta-feira (18), no bairro Rio Comprido, na região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os detidos são suspeitos de envolvimento no furto de três motos de alta cilindrada de uma loja no Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José, no último dia 28 de novembro. Imagens de câmeras de segurança mostraram três homens invadindo e furtando as motos.