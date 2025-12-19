Operação da Polícia Civil com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos prendeu sete pessoas e apreendeu três adolescentes nessa quinta-feira (18), no bairro Rio Comprido, na região sul da cidade.
Os detidos são suspeitos de envolvimento no furto de três motos de alta cilindrada de uma loja no Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José, no último dia 28 de novembro. Imagens de câmeras de segurança mostraram três homens invadindo e furtando as motos.
Segundo a polícia, após monitoramento no Instagram e informações fornecidas por populares, os investigadores diligenciaram no endereço situado na Estrada do Imperador, no Rio Comprido.
Havia informação de que uma das motocicletas furtadas, alvo das investigações, estaria escondida no local. No imóvel, composto por três residências, foram realizadas buscas que resultaram na captura de 10 pessoas, sendo três mulheres, três adolescentes e quatro homens.
Também foi apreendido um revólver calibre .38 municiado, munições, substâncias entorpecentes (haxixe e maconha), balança de precisão, anotações do tráfico, placas de veículos, chaves do tipo “mixa”, apetrechos utilizados na prática de roubos e furtos, aparelhos celulares, bloqueador de sinal do tipo jammer e demais dispositivos eletrônicos
Ainda no local, foi localizada e apreendida uma motocicleta BMW/G310 GS, produto de furto e objeto central das investigações, a qual se encontrava sem placas, sendo identificada após consulta do chassi.
Todos os envolvidos foram presos em flagrante, em razão da posse dos ilícitos apreendidos e por estarem organizados para a prática de crimes, sendo apresentados à autoridade policial para as providências legais cabíveis.
Na delegacia, constatou-se ainda que R. A. D. encontrava-se procurado pela Justiça, ocasião em que foi dado cumprimento aos respectivos mandados de prisão. Ao final, os sete adultos foram encaminhados à Cadeia Pública de Caçapava, enquanto os três adolescentes foram encaminhados à Fundação Casa, conforme determina a legislação vigente.