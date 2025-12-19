19 de dezembro de 2025
CÂMERAS INTELIGENTES

CSI ajuda GTAM a localizar veículo furtado em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
Veículo furtado será restituído ao proprietário
Uma equipe da GTAM (Grupamento Tático com Motos), da Guarda Civil Municipal, recuperou um Fiat/Fiorino furtado na tarde desta quinta-feira (18), em São José dos Campos.

A localização do veículo foi possível graças ao monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que rastreou o automóvel desde a zona leste, onde ocorreu o crime, até a zona sul da cidade.

Após o CSI informar que o veículo havia entrado no bairro Chácaras Reunidas, a equipe da GTAM intensificou o patrulhamento na região e localizou o carro no bairro Rio Comprido.

O automóvel foi conduzido à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e a adoção das medidas administrativas necessárias.

O veículo permanece à disposição da autoridade policial para a devolução ao proprietário.

