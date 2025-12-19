19 de dezembro de 2025
ECONOMIA CIRCULAR

São José recolhe 2,4 toneladas de vidro para reciclagem

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Ecoponto para coleta de vidro
Ecoponto para coleta de vidro

A Urbam (Urbanizadora Municipal), em São José dos Campos, realizou a primeira coleta de materiais do programa Vidro Vira Vidro, após a inauguração dos postos de coleta, os ecopontos, espalhados pelo município.

Segundo o levantamento, foram recolhidos 2.400 kg de vidro nas 14 unidades de ecopontos em operação.

Todo material é destinado à reciclagem e reintegrado à cadeia produtiva, reforçando o conceito de economia circular.

A cidade conta hoje com 21 unidades de coleta instaladas. Cada uma delas tem capacidade para armazenar 3 m³ de vidro.

Os endereços podem ser encontrados no site oficial da Prefeitura de São José dos Campos.

