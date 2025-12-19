A Urbam (Urbanizadora Municipal), em São José dos Campos, realizou a primeira coleta de materiais do programa Vidro Vira Vidro, após a inauguração dos postos de coleta, os ecopontos, espalhados pelo município.

Segundo o levantamento, foram recolhidos 2.400 kg de vidro nas 14 unidades de ecopontos em operação.

