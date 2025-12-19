A Urbam (Urbanizadora Municipal), em São José dos Campos, realizou a primeira coleta de materiais do programa Vidro Vira Vidro, após a inauguração dos postos de coleta, os ecopontos, espalhados pelo município.
Segundo o levantamento, foram recolhidos 2.400 kg de vidro nas 14 unidades de ecopontos em operação.
Todo material é destinado à reciclagem e reintegrado à cadeia produtiva, reforçando o conceito de economia circular.
A cidade conta hoje com 21 unidades de coleta instaladas. Cada uma delas tem capacidade para armazenar 3 m³ de vidro.
Os endereços podem ser encontrados no site oficial da Prefeitura de São José dos Campos.