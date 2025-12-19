19 de dezembro de 2025
OPERAÇÃO NATAL

Jacareí intensifica patrulhamento com uso de tecnologia

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
GCM atuará junto à população
GCM atuará junto à população

A Prefeitura de Jacareí deu início à "Operação Natal", estratégia que reforça o policiamento em centros comerciais durante o período de festividades.

A ação integra a GCM (Guarda Civil Municipal) e a PM (Polícia Militar), por meio da atividade delegada e uso de câmeras de reconhecimento facial.

O objetivo é garantir a segurança dos consumidores e lojistas durante a temporada de compras mais intensa do ano e identificar criminosos procurados em áreas de grande movimento.

Para se aproximar da população, a GCM realizará patrulhamento a pé, enquanto a PM fiscalizará o comércio irregular.

A operação vai contar com a tecnologia do COI (Centro de Operações Integradas) para monitorar os principais corredores comerciais por meio de câmeras de reconhecimento facial conectadas ao programa estadual Muralha Paulista.

O município aposta na manutenção da tranquilidade e no aumento da sensação de segurança para apoiar movimentação econômica local.

