A Prefeitura de Jacareí deu início à "Operação Natal", estratégia que reforça o policiamento em centros comerciais durante o período de festividades.

A ação integra a GCM (Guarda Civil Municipal) e a PM (Polícia Militar), por meio da atividade delegada e uso de câmeras de reconhecimento facial.

