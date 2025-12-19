19 de dezembro de 2025
ATENÇÃO!

Reta final para as compras de Natal: veja como evitar golpes

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Febraban
Reprodução/Febraban
Dicas para evitar cair em golpes nas compras de Natal
Dicas para evitar cair em golpes nas compras de Natal

Depois do pagamento da segunda parcela do 13º salário e com a chegada do Natal se aproximando, golpistas intensificam atuação para tentar tirar vantagem dos menos atentos.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) emitiu um alerta para que os consumidores redobrem o cuidado com golpes, especialmente os de "engenharia social" (roubo de dados por manipulação) e fraudes em compras físicas e virtuais.

Confira orientações essenciais para garantir compras seguras:

No Comércio Online

  • Evite links: não clique em links de e-mails, SMS ou WhatsApp; digite o endereço da loja diretamente no navegador.
  • Desconfie de pressões: recuse ofertas que exijam pagamento imediato sob pretexto de perda de oportunidade.
  • Preços irreais: desconfie de descontos excessivos e pesquise a média de preço em sites conhecidos.
  • Confira o remetente: empresas grandes não usam e-mails gratuitos (como @gmail ou @hotmail).
  • Use cartão virtual: é a forma mais segura para pagamento em transações pela internet.
  • Atenção ao Pix: pague apenas no ambiente da loja e confira os dados do recebedor antes de confirmar.
  • Confira boletos: confira se o beneficiário do boleto é realmente a empresa onde você está comprando.
  • Redes sociais: confira se a página tem selo de autenticação, seguidores reais e comentários de outros clientes.
  • Senhas fortes: não use datas de aniversário ou sequências óbvias (como 1234), nem anote senhas em locais acessíveis.
  • Privacidade: tenha cuidado com o que posta nas redes sociais, pois seus dados podem ser usados para traçar seu perfil e personalizar golpes.
  • Duplo fator: ative a autenticação de dois fatores em e-mails, redes sociais e aplicativos.
  • Computadores públicos: jamais use equipamentos públicos ou de terceiros para realizar compras ou acessar bancos.

Em Lojas Físicas e Shoppings

  • Manuseie o cartão: passe você mesmo o cartão na maquininha, não o entregue ao vendedor.
  • Confira o valor: verifique sempre o visor da maquininha antes de digitar a senha e proteja seu código de segurança.
  • Atenção à troca de cartões: ao final da compra, confira se o cartão devolvido é realmente o seu, evitando táticas de distração de golpistas.

A atenção e cuidado com os dados são as melhores ferramentas para aproveitar as festas sem imprevistos e prejuízos.

