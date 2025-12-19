Depois do pagamento da segunda parcela do 13º salário e com a chegada do Natal se aproximando, golpistas intensificam atuação para tentar tirar vantagem dos menos atentos.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) emitiu um alerta para que os consumidores redobrem o cuidado com golpes, especialmente os de "engenharia social" (roubo de dados por manipulação) e fraudes em compras físicas e virtuais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp