Grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou os motociclistas feridos na noite desta quinta-feira (18), na ponte Ministro Roberto Cardoso Alves, que liga as cidades de Aparecida e Potim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com testemunhas, as motos colidiram de frente após ambos os condutores utilizarem a faixa central da via. Os veículos ficaram destruídos e os motociclistas foram arremessados ao chão.