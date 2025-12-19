Grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou os motociclistas feridos na noite desta quinta-feira (18), na ponte Ministro Roberto Cardoso Alves, que liga as cidades de Aparecida e Potim.
De acordo com testemunhas, as motos colidiram de frente após ambos os condutores utilizarem a faixa central da via. Os veículos ficaram destruídos e os motociclistas foram arremessados ao chão.
O resgate do Samu prestou os primeiros socorros às vítimas, que têm 26 e 29 anos. Eles apresentavam ferimentos moderados e graves. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos motociclistas, que foram removidos ao pronto-socorro de Aparecida.