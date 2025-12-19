A Defesa Civil do Estado informou que, nesta sexta-feira (19), a maior parte das regiões paulistas terá sol entre nuvens com elevação moderada da temperatura.

No entanto, a faixa norte do estado deve registrar pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento.

