FIM DE SEMANA

Defesa Civil reforça alerta de instabilidade no Estado

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Defesa Civil SP
Sol entre nuvens nesta sexta-feira
Sol entre nuvens nesta sexta-feira

A Defesa Civil do Estado informou que, nesta sexta-feira (19), a maior parte das regiões paulistas terá sol entre nuvens com elevação moderada da temperatura.

No entanto, a faixa norte do estado deve registrar pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento.

Embora não haja indicação de acumulados expressivos até o momento, o órgão recomenda atenção especial em áreas vulneráveis, pois episódios pontuais de chuva forte podem causar transtornos localizados.

Para o sábado (20) e o domingo (21), a previsão aponta chuvas mais generalizadas e de grande intensidade em grande parte do estado, com raios e ventos, ainda que não existam indicativos de tempestades severas.

Ao longo de todo o período, a recomendação é de atenção redobrada, inclusive na faixa leste e no litoral, onde a previsão é de chuva fraca.

Como o solo permanece bastante encharcado devido aos episódios recentes de precipitação, há um aumento significativo no risco de ocorrências como alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores, mesmo diante de volumes moderados de chuva.

