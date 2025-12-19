19 de dezembro de 2025
BALNEABILIDADE

Depois das chuvas, Litoral Norte tem 4 praias impróprias

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Praia do Itaguá em Ubatuba
Praia do Itaguá em Ubatuba

De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na quinta-feira (11), quatro praias do Litoral Norte estão classificadas como impróprias para banho e práticas esportivas, uma delas em dois pontos.

Confira:

Ubatuba: Itaguá na altura da avenida Leovegildo, nº 240, e também na altura do nº 1724.

Caraguatatuba: Centro e Indaiá

São Sebastião: São Francisco

Em comparação ao boletim anterior, a praia de Itaguá, em Ubatuba, já constava como imprópria na última semana.

A classificação é válida até a emissão do próximo boletim, previsto para dia 26 de dezembro de 2025, e determina a qualidade da água com base na quantidade de bactérias fecais, no geral, provenientes de esgoto e que podem causar doenças.

É recomendado evitar o banho nesses locais e não entrar no mar por 24 horas após as chuvas.

