De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na quinta-feira (11), quatro praias do Litoral Norte estão classificadas como impróprias para banho e práticas esportivas, uma delas em dois pontos.
Confira:
Ubatuba: Itaguá na altura da avenida Leovegildo, nº 240, e também na altura do nº 1724.
Em comparação ao boletim anterior, a praia de Itaguá, em Ubatuba, já constava como imprópria na última semana.
A classificação é válida até a emissão do próximo boletim, previsto para dia 26 de dezembro de 2025, e determina a qualidade da água com base na quantidade de bactérias fecais, no geral, provenientes de esgoto e que podem causar doenças.
É recomendado evitar o banho nesses locais e não entrar no mar por 24 horas após as chuvas.