De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na quinta-feira (11), quatro praias do Litoral Norte estão classificadas como impróprias para banho e práticas esportivas, uma delas em dois pontos.

Confira:

Ubatuba: Itaguá na altura da avenida Leovegildo, nº 240, e também na altura do nº 1724.