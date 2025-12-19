Um homem de 56 anos morreu em um acidente envolvendo um carro de luxo no começo da noite dessa quinta-feira (18), em São Sebastião.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h55 e foi atendido pela base de Boiçucanga.
As equipes atenderam ao acidente de trânsito com capotamento de veículo, envolvendo um veículo Jeep Compass, ocorrido no Morro das Baleias, trecho que interliga a Praia de Cambury à Praia das Baleias.
Ao chegarem ao local, as viaturas dos bombeiros encontraram o veículo capotado, contendo uma vítima em seu interior. Era um homem de 56 anos, morador de Boiçucanga. que estava molhado e com uma prancha no veículo.
De imediato, os bombeiros adotaram as medidas necessárias para garantir a segurança da cena e possibilitar o acesso à vítima. A médica do Samu constatou o óbito no local do acidente. A vítima estava com uma fratura no pescoço. Dentro do veículo foram encontradas substâncias entorpecentes (maconha).
Após os procedimentos iniciais, segundo os bombeiros, o local foi deixado em segurança e permaneceu sob responsabilidade da equipe de policiamento para demais providências.