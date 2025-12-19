19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE FATAL

Homem de 56 anos morre em acidente com carro de luxo na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Veículo foi encontrado capotado pelas equipes de resgate
Um homem de 56 anos morreu em um acidente envolvendo um carro de luxo no começo da noite dessa quinta-feira (18), em São Sebastião.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h55 e foi atendido pela base de Boiçucanga.

As equipes atenderam ao acidente de trânsito com capotamento de veículo, envolvendo um veículo Jeep Compass, ocorrido no Morro das Baleias, trecho que interliga a Praia de Cambury à Praia das Baleias.

Ao chegarem ao local, as viaturas dos bombeiros encontraram o veículo capotado, contendo uma vítima em seu interior. Era um homem de 56 anos, morador de Boiçucanga. que estava molhado e com uma prancha no veículo.

De imediato, os bombeiros adotaram as medidas necessárias para garantir a segurança da cena e possibilitar o acesso à vítima. A médica do Samu constatou o óbito no local do acidente. A vítima estava com uma fratura no pescoço. Dentro do veículo foram encontradas substâncias entorpecentes (maconha).

Após os procedimentos iniciais, segundo os bombeiros, o local foi deixado em segurança e permaneceu sob responsabilidade da equipe de policiamento para demais providências.

