Um homem de 56 anos morreu em um acidente envolvendo um carro de luxo no começo da noite dessa quinta-feira (18), em São Sebastião.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h55 e foi atendido pela base de Boiçucanga.