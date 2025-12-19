19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SOLIDARIEDADE

Litoral tem locais oficiais para doações às vítimas das chuvas

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Litoral Norte está mobilizado para arrecadar itens que serão direcionados às famílias vítimas das fortes chuvas que afetaram a região nos últimos dias.

De acordo com a Defesa Civil, há 120 pessoas temporariamente desabrigadas, acolhidas por parentes, e outras 15 acomodadas em escolas. Há cerca de 10 imóveis interditados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Alimentos, água, roupas e produtos de higiene pessoal podem ser entregues em vários pontos das cidades. Confira:

Locais de arrecadação

  • Auditório do Paço Municipal, na rua Prefeito Mariano Procopio de Araújo Carvalho, nº 86, Perequê;

  • Sede do Fundo Social de Solidariedade, na rua Guaiamu, nº 56, Perequê;

Centro de Formação Profissional José Serra, na rua Manoel Macário da Silva, nº 288, Barra Velha;

  • E.M. Leonardo Reale, na avenida Leonardo Reale, nº 4.080, Armação;

  • Centro Cultural da Praia Grande, na avenida Riachuelo, nº 5793, Praia Grande;

  • Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos, na rua João Francisco dos Santos, nº 235, Barra Velha;

  • Depósito Mineiro de São Sebastião, na rua Pará, nº 178, centro de São Sebastião;

  • Fundo Social de São Sebastião, na rua Capitão Luís Soares, nº 33, Centro;

  • Serramar Shopping, na avenida José Herculano, nº 1086, Pontal de Santa Marina, Caraguatatuba.

    • Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários