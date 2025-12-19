O Litoral Norte está mobilizado para arrecadar itens que serão direcionados às famílias vítimas das fortes chuvas que afetaram a região nos últimos dias.
De acordo com a Defesa Civil, há 120 pessoas temporariamente desabrigadas, acolhidas por parentes, e outras 15 acomodadas em escolas. Há cerca de 10 imóveis interditados.
Alimentos, água, roupas e produtos de higiene pessoal podem ser entregues em vários pontos das cidades. Confira:
Locais de arrecadação
Auditório do Paço Municipal, na rua Prefeito Mariano Procopio de Araújo Carvalho, nº 86, Perequê;
Sede do Fundo Social de Solidariedade, na rua Guaiamu, nº 56, Perequê;
Centro de Formação Profissional José Serra, na rua Manoel Macário da Silva, nº 288, Barra Velha;
E.M. Leonardo Reale, na avenida Leonardo Reale, nº 4.080, Armação;
Centro Cultural da Praia Grande, na avenida Riachuelo, nº 5793, Praia Grande;
Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos, na rua João Francisco dos Santos, nº 235, Barra Velha;
Depósito Mineiro de São Sebastião, na rua Pará, nº 178, centro de São Sebastião;
Fundo Social de São Sebastião, na rua Capitão Luís Soares, nº 33, Centro;
Serramar Shopping, na avenida José Herculano, nº 1086, Pontal de Santa Marina, Caraguatatuba.