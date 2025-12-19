19 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas perto de escola

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem comercializando drogas nas imediações da escola CEI/EMEI ADI Adriana A. Cassiano, no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, foi preso em flagrante por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (18), quando o suspeito, ao avistar a equipe, tentou fugir. Ele foi alcançado e, durante a abordagem, os policiais localizaram drogas no bolso da blusa que ele usava, além de dinheiro.

Ele confessou que vendia entorpecentes no local há uma semana.

Preso em flagrante, permanece à disposição da Justiça.

