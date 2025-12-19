Um homem acusado de furto foi atropelado ao tentar fugir da polícia, mas acabou preso em Ubatuba.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (17), durante atendimento ao chamado pela equipe do 20º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp