Um homem acusado de furto foi atropelado ao tentar fugir da polícia, mas acabou preso em Ubatuba.
A ocorrência foi registrada na quarta-feira (17), durante atendimento ao chamado pela equipe do 20º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar).
O indivíduo havia subtraído produtos de uma drogaria na avenida Rio Grande do Sul e tentou fugir a pé, perseguido por populares. Ao acessar a rodovia, ele foi atropelado.
Após ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico à Santa Casa de Ubatuba, foi autuado por furto consumado e permaneceu à disposição da Justiça.