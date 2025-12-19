19 de dezembro de 2025
FURTO CONSUMADO

Perseguido por populares, ladrão é atropelado e acaba preso

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem acusado de furto foi atropelado ao tentar fugir da polícia, mas acabou preso em Ubatuba.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (17), durante atendimento ao chamado pela equipe do 20º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar).

O indivíduo havia subtraído produtos de uma drogaria na avenida Rio Grande do Sul e tentou fugir a pé, perseguido por populares. Ao acessar a rodovia, ele foi atropelado.

Após ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico à Santa Casa de Ubatuba, foi autuado por furto consumado e permaneceu à disposição da Justiça.

