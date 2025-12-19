Um homem foi preso após incendiar a casa onde os próprios pais estavam durante uma discussão na madrugada desta quinta-feira (18). O fogo destruiu parte do imóvel, mas não houve registro de feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Ponta Grossa, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 2h para atender uma ocorrência de incêndio criminoso em uma residência localizada na Rua do Enfermeiro.