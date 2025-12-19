Um homem foi preso após incendiar a casa onde os próprios pais estavam durante uma discussão na madrugada desta quinta-feira (18). O fogo destruiu parte do imóvel, mas não houve registro de feridos.
O caso ocorreu em Ponta Grossa, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 2h para atender uma ocorrência de incêndio criminoso em uma residência localizada na Rua do Enfermeiro.
De acordo com o relato das vítimas, o autor do incêndio é o filho do casal, um homem de 39 anos. Após o desentendimento, ele teria ateado fogo em um colchão dentro da casa.
No momento do crime, os pais do suspeito estavam no imóvel. Ambos são idosos, e a mãe utiliza cadeira de rodas.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros cômodos da residência. Um dos quartos ficou completamente destruído.
O homem foi detido no local e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.