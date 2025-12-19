Dois homens morreram após serem baleados durante uma discussão com um vizinho na noite desta quarta-feira (17). O autor dos disparos se apresentou como policial militar do estado de São Paulo e afirmou ter agido em legítima defesa.

O crime ocorreu no município de Abatiá, no Norte do Paraná. As vítimas foram identificadas como João Carlos Siqueira, de 56 anos, e Leonardo Monteiro, de 22, pai e filho.