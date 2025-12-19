Dois homens morreram após serem baleados durante uma discussão com um vizinho na noite desta quarta-feira (17). O autor dos disparos se apresentou como policial militar do estado de São Paulo e afirmou ter agido em legítima defesa.
O crime ocorreu no município de Abatiá, no Norte do Paraná. As vítimas foram identificadas como João Carlos Siqueira, de 56 anos, e Leonardo Monteiro, de 22, pai e filho.
Segundo a Polícia Militar, o desentendimento começou por causa do barulho da buzina de uma caminhonete conduzida por Leonardo. O suspeito alegou que, além do ruído excessivo, quase foi atropelado pelo jovem, que teria saído do local de forma brusca.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o rapaz retornou pouco depois e afirmou estar armado. Em seguida, João Carlos e Leonardo foram até a casa do suspeito.
O policial relatou que houve uma luta corporal e que os disparos ocorreram no momento em que as vítimas teriam tentado tomar sua arma. Ambos foram atingidos e morreram no local.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram os dois homens já sem vida, na calçada. Dentro da caminhonete, os policiais localizaram uma pistola com munições. A arma utilizada no crime também foi apreendida.
O policial militar paulista foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento, onde reiterou a versão de legítima defesa. Ele foi liberado e responderá ao caso em liberdade. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do duplo homicídio.