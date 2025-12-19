Um atropelamento envolvendo um caminhão deixou duas pessoas mortas na noite de terça-feira (16). As vítimas, um homem e uma mulher, não resistiram aos ferimentos após serem atingidas na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.
O acidente aconteceu na BR-116, em Tapes, no Litoral do Rio Grande do Sul. Segundo a PRF, o caso foi registrado por volta das 20h30, no km 374,9, no sentido interior–capital, e envolveu um caminhão Ford Cargo.
A mulher, de 31 anos, morreu ainda no local. Familiares informaram à polícia que ela estava grávida, e o feto também não sobreviveu.
O homem, de 29 anos, chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu após dar entrada em atendimento médico. As identidades das vítimas não foram divulgadas.
Equipes dos Bombeiros Voluntários de Tapes e do Samu atuaram no resgate. A Polícia Rodoviária Federal realizou a perícia e o controle do tráfego na rodovia durante a ocorrência.