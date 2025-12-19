Um atropelamento envolvendo um caminhão deixou duas pessoas mortas na noite de terça-feira (16). As vítimas, um homem e uma mulher, não resistiram aos ferimentos após serem atingidas na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.

O acidente aconteceu na BR-116, em Tapes, no Litoral do Rio Grande do Sul. Segundo a PRF, o caso foi registrado por volta das 20h30, no km 374,9, no sentido interior–capital, e envolveu um caminhão Ford Cargo.