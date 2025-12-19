Três irmãos e um amigo morreram após serem esmagados por um caminhão que tombou sobre o carro em que eles estavam. O acidente ocorreu na última terça-feira (16) e provocou a morte imediata das quatro vítimas.

A colisão foi registrada na rodovia SP-322, no trecho que passa por Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão perdeu o controle da direção, rodou na pista e atingiu um Volkswagen Gol que seguia no sentido contrário.