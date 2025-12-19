Três irmãos e um amigo morreram após serem esmagados por um caminhão que tombou sobre o carro em que eles estavam. O acidente ocorreu na última terça-feira (16) e provocou a morte imediata das quatro vítimas.
A colisão foi registrada na rodovia SP-322, no trecho que passa por Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão perdeu o controle da direção, rodou na pista e atingiu um Volkswagen Gol que seguia no sentido contrário.
Após o impacto, o caminhão tombou e caiu sobre o automóvel, que foi completamente esmagado. Ambos os veículos foram arremessados para o acostamento da rodovia. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
O condutor passou pelo teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool. Ele deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.
As vítimas foram identificadas como Rafael Marques de Souza, de 34 anos, Maximiliano Marques de Souza, de 29, Rian Marques de Souza, de 24, irmãos, e Roberto Lima da Silva, de 73 anos.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas os quatro homens já estavam mortos quando o socorro chegou.
Todos eram moradores de Viradouro e seguiam para Olímpia, em um trajeto de aproximadamente 80 quilômetros. Em nota, a Prefeitura de Viradouro decretou luto oficial de três dias e manifestou solidariedade às famílias e amigos das vítimas.