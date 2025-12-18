Uma operação da Polícia Civil contra a comercialização de produtos falsificados resultou na apreensão de aproximadamente 5 mil mercadorias em lojas da região central de São José dos Campos, nesta quinta-feira (18).
A ação impactou diretamente o funcionamento do comércio local, com diversos estabelecimentos fechados ao longo do dia, inclusive nas imediações do Terminal Rodoviário, no centro da cidade.
A ofensiva foi coordenada pela Delegacia Seccional e mobilizou 15 equipes, com cerca de 30 policiais civis, que realizaram fiscalizações simultâneas em estabelecimentos suspeitos de vender produtos irregulares. As ocorrências foram concentradas no 1º Distrito Policial, responsável pelo registro e formalização dos procedimentos.
Ao todo, 10 lojas do centro foram alvo direto da operação e passaram por vistoria detalhada. Durante as diligências, os policiais apreenderam principalmente acessórios e eletrônicos de uso cotidiano, como capinhas de celular, fones de ouvido, carregadores e cabos, itens que apresentavam indícios de falsificação.
Segundo a Polícia Civil, todo o material recolhido passará por triagem técnica e análise pericial, dentro do inquérito instaurado para apurar a procedência das mercadorias e eventuais responsabilidades criminais. Não há informações oficiais sobre o número total de pontos comerciais fiscalizados, nem sobre quantos estabelecimentos permaneceram fechados após a ação.
O fechamento repentino de lojas gerou repercussão nas redes sociais, onde consumidores e comerciantes demonstraram preocupação e questionaram os impactos da operação no comércio central da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, além do prejuízo ao comércio regular, a venda de produtos falsificados — especialmente carregadores e fones de ouvido, representa risco à segurança do consumidor, já que esses itens não seguem padrões técnicos e podem causar acidentes. A operação também tem como objetivo coibir a concorrência desleal e proteger o mercado formal.
Não houve prisões durante a ação. A investigação segue em andamento para identificar os responsáveis e a origem dos produtos apreendidos.
A Polícia orienta que denúncias sobre venda de mercadorias falsificadas podem ser feitas pelos canais oficiais ou diretamente nas delegacias. Informações como endereço do estabelecimento, fotos dos produtos, notas fiscais ou recibos ajudam a direcionar as apurações.