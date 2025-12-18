Uma operação da Polícia Civil contra a comercialização de produtos falsificados resultou na apreensão de aproximadamente 5 mil mercadorias em lojas da região central de São José dos Campos, nesta quinta-feira (18).

A ação impactou diretamente o funcionamento do comércio local, com diversos estabelecimentos fechados ao longo do dia, inclusive nas imediações do Terminal Rodoviário, no centro da cidade.