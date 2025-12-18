18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Menina de 4 anos morre após picada de escorpião

Atibaia
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Valentina Beltrame de Almeida
Valentina Beltrame de Almeida

Uma criança de quatro anos morreu após ser vítima de uma picada de escorpião, em Atibaia. O caso foi registrado na última terça-feira (16) e causou comoção na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da família, a menina, identificada como Valentina Beltrame de Almeida, brincava com a irmã gêmea na residência da avó quando foi atingida pelo animal no pé.

A criança foi rapidamente socorrida e encaminhada para atendimento médico. No hospital, recebeu o soro antiescorpiônico e passou por cuidados especializados, mas, devido à gravidade do envenenamento, não resistiu e morreu ainda na terça-feira. O sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (17), no Cemitério São Sebastião, no bairro Alvinópolis.

Em nota, a Prefeitura de Atibaia e a Santa Casa lamentaram a morte e informaram que toda a assistência necessária foi prestada, com adoção dos protocolos previstos para acidentes envolvendo escorpiões.

Também por meio de comunicado oficial, o Hospital Universitário São Francisco (HUSF) informou que a paciente deu entrada na unidade apresentando sinais de envenenamento grave, já com registro de aplicação do soro antiescorpiônico no hospital de origem. Segundo a instituição, diante do quadro clínico, a equipe médica seguiu rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde para atendimento de acidentes escorpiônicos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários