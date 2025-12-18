Uma criança de quatro anos morreu após ser vítima de uma picada de escorpião, em Atibaia. O caso foi registrado na última terça-feira (16) e causou comoção na cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações da família, a menina, identificada como Valentina Beltrame de Almeida, brincava com a irmã gêmea na residência da avó quando foi atingida pelo animal no pé.
A criança foi rapidamente socorrida e encaminhada para atendimento médico. No hospital, recebeu o soro antiescorpiônico e passou por cuidados especializados, mas, devido à gravidade do envenenamento, não resistiu e morreu ainda na terça-feira. O sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (17), no Cemitério São Sebastião, no bairro Alvinópolis.
Em nota, a Prefeitura de Atibaia e a Santa Casa lamentaram a morte e informaram que toda a assistência necessária foi prestada, com adoção dos protocolos previstos para acidentes envolvendo escorpiões.
Também por meio de comunicado oficial, o Hospital Universitário São Francisco (HUSF) informou que a paciente deu entrada na unidade apresentando sinais de envenenamento grave, já com registro de aplicação do soro antiescorpiônico no hospital de origem. Segundo a instituição, diante do quadro clínico, a equipe médica seguiu rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde para atendimento de acidentes escorpiônicos.