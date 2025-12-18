Uma criança de quatro anos morreu após ser vítima de uma picada de escorpião, em Atibaia. O caso foi registrado na última terça-feira (16) e causou comoção na cidade.

De acordo com informações da família, a menina, identificada como Valentina Beltrame de Almeida, brincava com a irmã gêmea na residência da avó quando foi atingida pelo animal no pé.