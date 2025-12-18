O lateral-esquerdo Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (17). A morte do jogador, que atuava pelo Barcelona de Guayaquil e teve passagem pelo Fluminense em 2022, foi confirmada oficialmente pelo clube equatoriano por meio de comunicado nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em Guayaquil, no Equador. De acordo com informações do site Ecuavisa, Pineida foi atingido por vários disparos em frente a um açougue no bairro de Sanales. A esposa do atleta também foi morta durante o ataque, enquanto a mãe do jogador, que estava com o casal, ficou ferida.
Ainda segundo o veículo equatoriano, horas antes do atentado, o presidente do Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez, afirmou que um jogador do elenco havia solicitado proteção especial após receber ameaças de morte. No mesmo dia, os atletas do clube não participaram do treino em protesto contra quatro meses de salários atrasados.
Em nota oficial, o Barcelona de Guayaquil lamentou a morte do jogador e informou que a instituição está de luto. O clube destacou o impacto da perda para toda a família barcelonista e disse que divulgará posteriormente informações sobre as homenagens ao atleta.
O Fluminense também se manifestou nas redes sociais, prestando solidariedade a familiares e amigos. O clube lembrou a passagem de Pineida pelo time em 2022, temporada em que conquistou o Campeonato Carioca.
Além de Fluminense e Barcelona de Guayaquil, Mario Pineida defendeu El Nacional e Independiente del Valle, além de ter sido convocado para a seleção equatoriana. Ao longo da carreira, conquistou dois títulos do Campeonato Equatoriano, em 2016 e 2020, o Campeonato Carioca em 2022 e a Copa do Equador em 2024.