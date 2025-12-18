O lateral-esquerdo Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (17). A morte do jogador, que atuava pelo Barcelona de Guayaquil e teve passagem pelo Fluminense em 2022, foi confirmada oficialmente pelo clube equatoriano por meio de comunicado nas redes sociais.

O crime ocorreu em Guayaquil, no Equador. De acordo com informações do site Ecuavisa, Pineida foi atingido por vários disparos em frente a um açougue no bairro de Sanales. A esposa do atleta também foi morta durante o ataque, enquanto a mãe do jogador, que estava com o casal, ficou ferida.