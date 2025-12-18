Um jovem de 20 anos matou o próprio pai com um disparo de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (17). O autor afirmou à polícia que atirou para defender a mãe, que estaria sendo agredida momentos antes do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná.
O homicídio ocorreu em uma propriedade rural localizada na Estrada Velha, no município de Campina da Lagoa, no Centro-Oeste do estado. Segundo a polícia, a vítima, de 40 anos, foi atingida no tórax e morreu ainda no local.
Após o disparo, o jovem fugiu antes da chegada das equipes policiais. Durante diligências no imóvel, os agentes apreenderam duas armas de fogo artesanais e munições calibre 22.
Informações preliminares apontam que o crime teria ocorrido após uma situação de violência doméstica. De acordo com os relatos, o homem teria agredido a esposa, mãe do suspeito, pouco antes do tiro.
As investigações indicam que o casal estava junto havia mais de 20 anos e não possuía registros anteriores de ocorrências policiais ou pedidos de medidas protetivas relacionados à violência doméstica.
A Polícia Civil informou que a hipótese de legítima defesa será analisada no decorrer do inquérito. A corporação também confirmou que o jovem possui antecedentes criminais, incluindo uma condenação em 2025 por lesão corporal grave, em um caso envolvendo arma branca.
Ainda na manhã desta quarta-feira, o suspeito se apresentou espontaneamente à unidade policial, acompanhado de um advogado, com o objetivo de evitar a prisão em flagrante.
A delegada Muriel Cunha destacou que episódios de violência extrema não são solução para conflitos familiares e reforçou a importância do registro de ocorrências e da solicitação de medidas protetivas em casos de violência doméstica contra a mulher.