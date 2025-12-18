Um jovem de 20 anos matou o próprio pai com um disparo de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (17). O autor afirmou à polícia que atirou para defender a mãe, que estaria sendo agredida momentos antes do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná.

O homicídio ocorreu em uma propriedade rural localizada na Estrada Velha, no município de Campina da Lagoa, no Centro-Oeste do estado. Segundo a polícia, a vítima, de 40 anos, foi atingida no tórax e morreu ainda no local.