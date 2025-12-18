Equipes de resgate realizaram, por dois dias, escavações em um imóvel na tentativa de localizar o corpo da costureira Cíntia Cristina Silveira da Costa, desaparecida desde maio de 2025. O caso é investigado pela Polícia Civil e envolve cinco suspeitos, sendo quatro homens e uma mulher.

As buscas ocorreram em uma casa em Apucarana, no Norte do Paraná, e foram coordenadas pela Delegacia da Mulher, com apoio do Corpo de Bombeiros. Os trabalhos se concentraram nos fundos do imóvel, onde foi necessária a utilização de maquinário pesado para a escavação de uma fossa desativada, devido à complexidade do terreno.