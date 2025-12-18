Equipes de resgate realizaram, por dois dias, escavações em um imóvel na tentativa de localizar o corpo da costureira Cíntia Cristina Silveira da Costa, desaparecida desde maio de 2025. O caso é investigado pela Polícia Civil e envolve cinco suspeitos, sendo quatro homens e uma mulher.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As buscas ocorreram em uma casa em Apucarana, no Norte do Paraná, e foram coordenadas pela Delegacia da Mulher, com apoio do Corpo de Bombeiros. Os trabalhos se concentraram nos fundos do imóvel, onde foi necessária a utilização de maquinário pesado para a escavação de uma fossa desativada, devido à complexidade do terreno.
Durante a ação, roupas chegaram a ser localizadas. Familiares afirmaram que as peças pertenciam à costureira, mas a delegada responsável pelo caso, Luana Lopes, informou que elas não correspondem às vestimentas usadas por Cíntia no dia do desaparecimento.
A Polícia Civil esclareceu ainda que a família que atualmente reside no imóvel não tem qualquer ligação com o desaparecimento. Segundo as investigações, os moradores se mudaram para o local após o sumiço da vítima.
Apesar do apoio do Corpo de Bombeiros, o corpo de Cíntia ainda não foi encontrado. A polícia informou que novas diligências devem ser realizadas em outros pontos da cidade.
Cíntia Cristina Silveira da Costa foi vista pela última vez após sair de uma casa noturna na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana, acompanhada por um homem. Familiares também receberam relatos de que ela teria sido vista caminhando desnorteada pelas ruas.
Durante o andamento das investigações, dois homens e uma mulher chegaram a ser presos. A Polícia Civil do Paraná segue apurando o caso e pede a colaboração da população com informações que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento.