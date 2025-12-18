Miguel Leme de Araújo morreu aos 65 anos, na última quarta-feira (17). A morte causou comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas, que prestaram homenagens e mensagens de despedida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O falecimento ocorreu em Jacareí. O sepultamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (18), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.
Conhecido carinhosamente como “Miguelzinho”, ele era descrito como uma pessoa alegre e muito querida por quem convivia ao seu redor. Familiares permanecem em luto e lembram com afeto da trajetória e do convívio com Miguel.
Nas redes sociais, amigos manifestaram pesar. Vivi Coimbra desejou força à família. “Nossa... que tristeza! Meus sentimentos, Fátima Braga. Que Deus conforte toda a família”, escreveu.
Angela Bento também prestou homenagem. “Notícia muito triste. Amigo muito querido, vou me lembrar sempre com muito carinho. Descanse em paz, Miguelzinho”, publicou.