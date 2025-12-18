Miguel Leme de Araújo morreu aos 65 anos, na última quarta-feira (17). A morte causou comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas, que prestaram homenagens e mensagens de despedida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O falecimento ocorreu em Jacareí. O sepultamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (18), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.