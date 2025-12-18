18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, Miguel, aos 65 anos; ele deixou família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Miguel Leme de Araújo
Miguel Leme de Araújo

Miguel Leme de Araújo morreu aos 65 anos, na última quarta-feira (17). A morte causou comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas, que prestaram homenagens e mensagens de despedida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O falecimento ocorreu em Jacareí. O sepultamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (18), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

Conhecido carinhosamente como “Miguelzinho”, ele era descrito como uma pessoa alegre e muito querida por quem convivia ao seu redor. Familiares permanecem em luto e lembram com afeto da trajetória e do convívio com Miguel.

Nas redes sociais, amigos manifestaram pesar. Vivi Coimbra desejou força à família. “Nossa... que tristeza! Meus sentimentos, Fátima Braga. Que Deus conforte toda a família”, escreveu.

Angela Bento também prestou homenagem. “Notícia muito triste. Amigo muito querido, vou me lembrar sempre com muito carinho. Descanse em paz, Miguelzinho”, publicou.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários