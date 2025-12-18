Marcia Regina do Nascimento Alípio morreu aos 62 anos em Jacareí nesta última quarta-feira (17). O sepultamento aconteceu nesta quinta (18), no Cemitério Jardim da Paz, do Parque Santo Antônio.

E, com essa morte precoce, parentes e amigos ficaram tristes e abalados. Apesar disso, Marcia sempre deixará boas lembranças.