18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Uma mulher guerreira'; adeus Márcia, aos 62 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Marcia Regina do Nascimento Alípio
Marcia Regina do Nascimento Alípio

Marcia Regina do Nascimento Alípio morreu aos 62 anos em Jacareí nesta última quarta-feira (17). O sepultamento aconteceu nesta quinta (18), no Cemitério Jardim da Paz, do Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E, com essa morte precoce, parentes e amigos ficaram tristes e abalados. Apesar disso, Marcia sempre deixará boas lembranças.

Nas redes sociais, muita gente lamentou, com Luzimar Pereira."Márcia foi uma mulher guerreira que Deus a receba no seu braço", disse.

Arminda Macedo desejou forças aos familiares. "Muita força para família e amigos nesse momento tão difícil, que seja recebida com muito amor e carinho", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários