As fortes chuvas que atingiram cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte nos últimos dias resultaram em ao menos três mortes, causadas por deslizamentos de terra e pela força da água em áreas de risco. As ocorrências reforçam o alerta das autoridades para os perigos associados a temporais, especialmente em regiões de encosta e próximas a córregos.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, um homem de 51 anos morreu após ser soterrado por um deslizamento de terra. O corpo de Claudio Cândido Soares foi localizado na noite de quarta-feira (10), após cerca de oito horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal.