As fortes chuvas que atingiram cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte nos últimos dias resultaram em ao menos três mortes, causadas por deslizamentos de terra e pela força da água em áreas de risco. As ocorrências reforçam o alerta das autoridades para os perigos associados a temporais, especialmente em regiões de encosta e próximas a córregos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, um homem de 51 anos morreu após ser soterrado por um deslizamento de terra. O corpo de Claudio Cândido Soares foi localizado na noite de quarta-feira (10), após cerca de oito horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal.
O deslizamento atingiu uma residência no bairro Vila Paulista/Vila Inglesa, área onde o solo estava bastante instável em razão das chuvas. Segundo a Defesa Civil, as equipes precisaram atuar com extrema cautela durante a remoção da terra, devido ao risco de novos desmoronamentos. O corpo foi encontrado por volta das 18h e retirado do local com o auxílio de equipamentos de içamento. Após a conclusão dos trabalhos, por volta das 19h, a vítima foi deixada aos cuidados da perícia. Claudio trabalhava como coletor de material reciclável.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação foi realizada de forma integrada com a Defesa Civil, com avaliação contínua dos riscos estruturais e definição de um plano seguro para garantir a integridade das equipes envolvidas nas buscas.
Mortes em Ilhabela.
No Litoral Norte, a Ilhabela registrou duas mortes durante o temporal extremo ocorrido entre a noite de terça-feira (16) e a madrugada de quarta-feira (17). A chuva intensa provocou enxurradas, alagamentos, falta de energia elétrica e deslizamentos em diferentes pontos da cidade.
Uma das vítimas é Artêmio Guedes, de 78 anos, que morreu após ser soterrado no bairro Alto da Barra Velha, na Rua Deolino Mariano Leite. Segundo o registro policial, o idoso havia acabado de chegar do trabalho e estacionado o veículo na garagem quando tentou fechar o portão da residência. Nesse momento, um muro lateral cedeu com o peso da terra encharcada, atingindo Artêmio, que ficou soterrado na rampa da garagem.
O resgate exigiu o uso de máquinas para a retirada da lama e dos escombros, e o corpo foi localizado sem vida após horas de buscas. Moradores relataram que Artêmio era bastante conhecido na região por ter trabalhado durante anos como operador de caixa em um mercado local. Um cachorro que estava com ele no momento do acidente foi resgatado com vida.
A segunda vítima em Ilhabela é Angelo Ricardo Repetto, de 84 anos. O caso foi registrado na madrugada de quarta-feira (17), também na região da Barra Velha. Conforme informações apuradas no atendimento da ocorrência, o transbordamento de uma cachoeira atingiu os fundos da residência onde o idoso estava. A força da água acabou arrastando Angelo para um córrego, provocando o afogamento.
O Corpo de Bombeiros realizou o resgate, mas a vítima já estava sem vida no momento da retirada.
As mortes registradas em Campos do Jordão e Ilhabela evidenciam dois dos principais riscos associados a episódios de chuva intensa: deslizamentos de terra em áreas de encosta e transbordamento repentino de córregos e cachoeiras. A Defesa Civil orienta que moradores dessas regiões fiquem atentos aos alertas meteorológicos e deixem imediatamente áreas consideradas de risco em caso de chuva forte.