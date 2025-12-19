Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta dentro da casa onde morava, já em avançado estado de decomposição. A Polícia Militar foi acionada na manhã do último domingo (14) e a suspeita é de que a morte tenha ocorrido dois ou três dias antes da localização do corpo.

O caso foi registrado no bairro Tremembé, na zona norte de São Paulo. No interior do imóvel, os policiais encontraram Rôsegleizia da Silva Menezes caída sobre um colchão, com uma lesão grave na região do pescoço e sinais iniciais de putrefação.