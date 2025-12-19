Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta dentro da casa onde morava, já em avançado estado de decomposição. A Polícia Militar foi acionada na manhã do último domingo (14) e a suspeita é de que a morte tenha ocorrido dois ou três dias antes da localização do corpo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado no bairro Tremembé, na zona norte de São Paulo. No interior do imóvel, os policiais encontraram Rôsegleizia da Silva Menezes caída sobre um colchão, com uma lesão grave na região do pescoço e sinais iniciais de putrefação.
Ainda segundo a polícia, a porta da sala estava entreaberta. Uma faca foi localizada embaixo do corpo e o telefone celular da vítima estava ao seu lado. Ambos foram apreendidos e encaminhados para perícia.
Rôsegleizia trabalhava em uma empresa de segurança quatro dias por semana, no período da noite. Funcionários relataram que ela foi vista pela última vez no local de trabalho na quarta-feira (10).
Familiares informaram que o último contato com a vítima ocorreu na quinta-feira (11). O intervalo entre os relatos e as condições do corpo reforçam a hipótese de que a mulher já estivesse morta havia alguns dias.
O caso foi registrado como homicídio no 73º Distrito Policial, no Jaçanã, que solicitou apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
De acordo com o boletim de ocorrência, Rôsegleizia era mãe de um jovem de 20 anos, de um relacionamento anterior, e estava solteira. Ela morava sozinha no imóvel havia cerca de dois meses.
A residência, localizada na rua Pedro Furquim, havia sido adquirida para reforma, com a intenção de futuramente abrigar o filho. As obras estavam em andamento no momento do crime e eram realizadas por um vizinho.
O vizinho, assim como familiares, colegas de trabalho e outras testemunhas, foi ouvido pela polícia. Até o momento, não há informação sobre suspeitos, segundo a Secretaria da Segurança Pública.