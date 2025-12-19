Um homem foi encontrado cavando a própria sepultura em um cemitério, em um episódio que causou surpresa e preocupação entre moradores da comunidade. O caso mobilizou pessoas da região e levantou alerta sobre a necessidade de atenção à saúde mental.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada no distrito de Limeira, no município de Pavão, no Vale do Mucuri. O homem, conhecido na localidade como Tobeu, foi visto abrindo a cova no cemitério da comunidade.
Apesar de ser uma figura conhecida entre os moradores, ele nunca exerceu a função de coveiro. A situação chamou a atenção de quem passava pelo local e gerou apreensão.
Autoridades locais destacaram a importância de cuidados com a saúde mental e reforçaram a necessidade de apoio psicológico à população, especialmente em casos que envolvem risco à integridade da própria pessoa.