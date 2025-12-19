Um homem foi encontrado cavando a própria sepultura em um cemitério, em um episódio que causou surpresa e preocupação entre moradores da comunidade. O caso mobilizou pessoas da região e levantou alerta sobre a necessidade de atenção à saúde mental.

A ocorrência foi registrada no distrito de Limeira, no município de Pavão, no Vale do Mucuri. O homem, conhecido na localidade como Tobeu, foi visto abrindo a cova no cemitério da comunidade.