19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SURREAL

Cavou a própria sepultura e viralizou na web

Por Da Redação | Pavão (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Cavou a própria sepultura e viralizou na web
Cavou a própria sepultura e viralizou na web

Um homem foi encontrado cavando a própria sepultura em um cemitério, em um episódio que causou surpresa e preocupação entre moradores da comunidade. O caso mobilizou pessoas da região e levantou alerta sobre a necessidade de atenção à saúde mental.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada no distrito de Limeira, no município de Pavão, no Vale do Mucuri. O homem, conhecido na localidade como Tobeu, foi visto abrindo a cova no cemitério da comunidade.

Apesar de ser uma figura conhecida entre os moradores, ele nunca exerceu a função de coveiro. A situação chamou a atenção de quem passava pelo local e gerou apreensão.

Autoridades locais destacaram a importância de cuidados com a saúde mental e reforçaram a necessidade de apoio psicológico à população, especialmente em casos que envolvem risco à integridade da própria pessoa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários