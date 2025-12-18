A única sobrevivente de um triplo homicídio relatou à Polícia Civil que o autor do crime invadiu a residência com o rosto coberto. Ferida, ela conseguiu buscar ajuda após o ataque e permanece internada.
O crime ocorreu no Sol Nascente. Em depoimento prestado no hospital, a mulher contou que estava dentro da casa com Ariana de Oliveira Nunes, de 40 anos, e um homem identificado como Anderson, quando ouviram um disparo do lado de fora do imóvel.
Segundo o relato, o primeiro tiro atingiu José Raivan Vieira Andrade, de 44 anos, que estava em frente à residência. Em seguida, o suspeito entrou no imóvel e atirou contra as três pessoas que estavam no local.
A sobrevivente afirmou que, apesar de o agressor estar com o rosto coberto por uma toca, acredita que ele seja um vizinho de Wanderson Santana Rios, de 17 anos, conhecido como “Malfeito”. A motivação do crime, segundo ela, seria um possível acerto de contas.
Um vizinho informou à polícia que ouviu os disparos e, pouco tempo depois, a mulher apareceu em sua casa pedindo socorro. Ela apresentava ferimentos no rosto, no braço e na perna.