A única sobrevivente de um triplo homicídio relatou à Polícia Civil que o autor do crime invadiu a residência com o rosto coberto. Ferida, ela conseguiu buscar ajuda após o ataque e permanece internada.

O crime ocorreu no Sol Nascente. Em depoimento prestado no hospital, a mulher contou que estava dentro da casa com Ariana de Oliveira Nunes, de 40 anos, e um homem identificado como Anderson, quando ouviram um disparo do lado de fora do imóvel.