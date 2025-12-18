Uma mulher foi internada em estado grave após sofrer violência sexual e agressões que resultaram em ferimentos severos. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. O caso está sob investigação policial.

A vítima deu entrada no Hospital e Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte. Conforme apuração das autoridades, ela apresentava lesões gravíssimas e precisou passar por cirurgias de urgência devido à extensão dos ferimentos.