Uma mulher foi internada em estado grave após sofrer violência sexual e agressões que resultaram em ferimentos severos. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. O caso está sob investigação policial.
A vítima deu entrada no Hospital e Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte. Conforme apuração das autoridades, ela apresentava lesões gravíssimas e precisou passar por cirurgias de urgência devido à extensão dos ferimentos.
Segundo a polícia, o suspeito teria provocado as lesões ao introduzir objetos no corpo da mulher. A gravidade do quadro exigiu atendimento imediato e procedimentos cirúrgicos.
Familiares relataram que o próprio homem levou a vítima até a unidade de saúde. Ainda conforme os relatos, ele estaria armado e teria ameaçado a mulher para que não denunciasse a agressão.
Diante da situação, a polícia foi acionada e instaurou investigação para apurar os fatos. A vítima permanece internada, sob cuidados médicos.