Uma mulher morreu na tarde desta quarta-feira (17) após passar mal durante um treino em uma academia. A aluna sofreu um mal súbito, recebeu atendimento de emergência, mas não resistiu. A identidade da vítima não foi divulgada.

O caso ocorreu em uma unidade da rede Smart Fit, localizada na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu, em Fortaleza. Segundo a empresa, a mulher foi prontamente socorrida e atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).