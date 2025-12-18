Uma mulher morreu na tarde desta quarta-feira (17) após passar mal durante um treino em uma academia. A aluna sofreu um mal súbito, recebeu atendimento de emergência, mas não resistiu. A identidade da vítima não foi divulgada.
O caso ocorreu em uma unidade da rede Smart Fit, localizada na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu, em Fortaleza. Segundo a empresa, a mulher foi prontamente socorrida e atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A morte registrada na capital cearense se soma a outros episódios semelhantes ocorridos no país ao longo deste ano. No fim de novembro, outra mulher morreu durante atividade física na Região Metropolitana de Fortaleza.
Na ocasião, Áurea Maria Lima, de 54 anos, passou mal enquanto participava de uma aula de spinning em uma academia no centro de Maranguape. Pessoas que estavam no local, incluindo profissionais de saúde, tentaram prestar socorro imediato.
Uma ambulância foi acionada e chegou rapidamente. Áurea chegou a ser encaminhada ao hospital mais próximo durante as tentativas de reanimação, mas não resistiu.
Em julho, um homem de 42 anos morreu após passar mal enquanto utilizava a esteira de uma academia em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A vítima, identificada como Matheus Augusto Palauro, era hipertensa e fazia uso de medicamentos para controle da pressão arterial, segundo o Samu.
Outro caso foi registrado em fevereiro, no Distrito Federal. Um homem de 46 anos morreu dentro de uma academia no Guará após cair e bater a cabeça em um aparelho. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.