Uma menina de 10 anos morreu na tarde desta quarta-feira (17) durante uma excursão escolar. A criança participava de uma atividade de confraternização de fim de ano quando sofreu um afogamento. A vítima foi identificada inicialmente como Gabriela Silva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no município de Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. A excursão era promovida pela escola onde a menina estudava e ocorria em uma chácara com piscina, situada no Sítio Macambira, na zona rural da cidade.