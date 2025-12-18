Uma menina de 10 anos morreu na tarde desta quarta-feira (17) durante uma excursão escolar. A criança participava de uma atividade de confraternização de fim de ano quando sofreu um afogamento. A vítima foi identificada inicialmente como Gabriela Silva.
O caso aconteceu no município de Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. A excursão era promovida pela escola onde a menina estudava e ocorria em uma chácara com piscina, situada no Sítio Macambira, na zona rural da cidade.
De acordo com informações preliminares, Gabriela era aluna do 5º ano da Escola Argemiro Ferreira Veras e estava prevista para iniciar o 6º ano em 2026. O passeio acontecia na Chácara Tropical no momento do incidente.
Relatos colhidos no local apontam que a criança teria passado mal durante a atividade e, em seguida, caiu na piscina já desacordada. Há a informação de que a menina possuía histórico de crises convulsivas, hipótese que ainda será analisada pelas autoridades e não foi confirmada como causa do afogamento.
Em nota, o 23º Batalhão da Polícia Militar informou que tomou conhecimento da ocorrência por volta das 15h14, durante rondas, ao perceber uma movimentação incomum no Hospital Municipal de Ingazeira. No local, os policiais foram informados de que a criança havia dado entrada já sem vida.
Ainda segundo a PM, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e realizou o encaminhamento da vítima ao hospital. Testemunhas relataram que Gabriela sofreu um mal súbito antes de cair na piscina.
O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por exames que devem esclarecer as circunstâncias da morte. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Ingazeira, responsável pela investigação.
A escola decretou luto oficial e informou que as atividades serão retomadas apenas na próxima segunda-feira (22).