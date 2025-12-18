Uma mulher é a principal suspeita de estuprar e assassinar a própria filha, uma bebê de apenas 1 ano e 7 meses. O crime, marcado por extrema violência, chocou as autoridades e a sociedade nesta quarta-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro Capuan, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A criança foi achada sem vida, com sinais claros de tortura e possível abuso sexual, segundo indícios iniciais.