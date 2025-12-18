Uma mulher é a principal suspeita de estuprar e assassinar a própria filha, uma bebê de apenas 1 ano e 7 meses. O crime, marcado por extrema violência, chocou as autoridades e a sociedade nesta quarta-feira (17).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no bairro Capuan, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A criança foi achada sem vida, com sinais claros de tortura e possível abuso sexual, segundo indícios iniciais.
A mãe estaria em surto psicótico no momento do crime, agravado por depressão. Peritos vão avaliar essas condições com laudos médicos e técnicos.
Policiais confirmaram a morte ao chegar ao local. Moradores da área reagiram com indignação à crueldade revelada.
A suspeita foi levada à Delegacia Metropolitana de Caucaia para depoimento. A Polícia Civil apura o homicídio qualificado, com agravantes pela tenra idade da vítima e barbárie empregada. Laudos da Pefoce são esperados. Conselho Tutelar e órgãos de proteção infantil acompanham as investigações.