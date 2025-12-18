A morte de três técnicos de internet, executados na noite de terça-feira (16), é investigada como mais um episódio de violência associado à atuação de facções criminosas. As vítimas foram mortas durante uma ação considerada de intimidação, ligada à cobrança ilegal conhecida como “pedágio”.

O crime ocorreu no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. Segundo testemunhas, Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, teriam sido capturados por traficantes enquanto trabalhavam na região.