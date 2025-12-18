A morte de três técnicos de internet, executados na noite de terça-feira (16), é investigada como mais um episódio de violência associado à atuação de facções criminosas. As vítimas foram mortas durante uma ação considerada de intimidação, ligada à cobrança ilegal conhecida como “pedágio”.
O crime ocorreu no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. Segundo testemunhas, Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, teriam sido capturados por traficantes enquanto trabalhavam na região.
De acordo com um policial ouvido sob condição de anonimato, os três foram levados para uma área utilizada por criminosos como ponto de execuções e ocultação de corpos. Ainda conforme o relato, o assassinato ocorreu no início da noite de forma proposital, com o objetivo de enviar uma mensagem de intimidação.
A principal linha de investigação aponta que a empresa para a qual os técnicos prestavam serviço não realizava o pagamento do chamado “pedágio”, taxa ilegal cobrada por facções para permitir a atuação de empresas em áreas dominadas pelo crime. Diante disso, os funcionários teriam sido escolhidos como alvo.
Ainda segundo a fonte policial, os técnicos não tinham qualquer envolvimento com atividades criminosas. Eles foram executados usando uniforme de trabalho e encontrados com mãos e pés amarrados. O caso segue sob apuração das autoridades.