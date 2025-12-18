18 de dezembro de 2025
CRUELDADE

Menino de 9 anos é violentado por colegas de classe na escola

Por Da Redação | Cuiabá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagens
Menino de 9 anos é violentado por colegas de classe na escola
Menino de 9 anos é violentado por colegas de classe na escola

Uma mãe registrou boletim de ocorrência após o filho de 9 anos revelar ter sido vítima de abusos sexuais e agressões por colegas de turma.

O menino inicialmente reclamou de fortes dores anais, sem explicar o motivo. Diante da insistência da avó, ele confessou a violência sofrida em uma escola de Cuiabá

Segundo o relato do garoto, cinco colegas da mesma classe o esperavam no banheiro escolar para cometer os atos. Ele ainda era ameaçado de espancamento caso denunciasse os abusos.

