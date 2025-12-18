Uma mãe registrou boletim de ocorrência após o filho de 9 anos revelar ter sido vítima de abusos sexuais e agressões por colegas de turma.

O menino inicialmente reclamou de fortes dores anais, sem explicar o motivo. Diante da insistência da avó, ele confessou a violência sofrida em uma escola de Cuiabá