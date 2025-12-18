Uma mulher e um homem foram encontrados mortos, com marcas de tiros, na noite de terça-feira (9). A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de homicídio seguido de suicídio. O homem atuava como policial militar.
O crime ocorreu em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. As vítimas foram identificadas como Gessica do Nascimento Reis e Alden Teixeira Santos, que, segundo a Polícia Civil, mantinham um relacionamento.
Familiares de Gessica, no entanto, afirmam que o casal já estava separado. Um tio da vítima, Luís Carlos Passos, disse à imprensa que o relacionamento havia chegado ao fim.
Conforme relatos, Gessica estava desaparecida desde domingo (7), após falar com uma amiga e deixar de responder mensagens. Na terça-feira, parentes foram até o apartamento onde ela morava e encontraram a porta arrombada.
A polícia foi acionada e localizou o corpo da mulher dentro do apartamento de Alden, em um condomínio no bairro Santa Mônica. O homem também foi encontrado morto no local, ao lado da vítima.
A Polícia Militar informou que o carro de Gessica estava estacionado na garagem do condomínio, junto com a motocicleta do policial. Uma pistola foi apreendida durante a ocorrência.
Gessica era cabeleireira e manteve um relacionamento de cerca de seis meses com o suspeito. Em nota, a PM informou que Alden estava afastado das funções há um ano e três meses, após ser considerado temporariamente incapaz para o serviço.