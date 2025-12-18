Uma médica de 33 anos foi vítima de estupro enquanto exercia suas funções em uma unidade de saúde pública. O crime ocorreu na manhã da última quinta-feira (4) e foi denunciado pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed). A identidade da vítima não foi divulgada. As informações são do site BNews.

O caso aconteceu na Unidade Básica de Saúde Sérgio Arouca, no bairro de Paripe, em Salvador. Segundo o sindicato, o agressor teria se passado por paciente para conseguir atendimento individual com a profissional.