18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Médica é 4stupr@da dentro do posto de saúde

Por Da Redação | Salvador
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Médica é 4stupr@da dentro do posto de saúde
Médica é 4stupr@da dentro do posto de saúde

Uma médica de 33 anos foi vítima de estupro enquanto exercia suas funções em uma unidade de saúde pública. O crime ocorreu na manhã da última quinta-feira (4) e foi denunciado pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed). A identidade da vítima não foi divulgada. As informações são do site BNews.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Unidade Básica de Saúde Sérgio Arouca, no bairro de Paripe, em Salvador. Segundo o sindicato, o agressor teria se passado por paciente para conseguir atendimento individual com a profissional.

De acordo com o vice-presidente do Sindimed, Yuri Serafim, o homem entrou no consultório e, após ficar sozinho com a médica, trancou a porta do local.

Ainda conforme o relato, o suspeito se despiu e partiu em direção à vítima, cometendo a violência sexual. O caso gerou indignação entre profissionais da saúde e reacendeu o debate sobre a segurança nas unidades de atendimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários