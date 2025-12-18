Uma ação da Polícia Municipal realizada na terça-feira (17) resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Sahy, na Costa Sul de São Sebastião.
De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela Rua Luís Basílio dos Santos, em uma área já conhecida por denúncias relacionadas ao comércio ilegal de drogas. Os agentes identificaram movimentação suspeita e tentaram realizar a abordagem, momento em que o suspeito, identificado como L.L.S., de 39 anos, tentou fugir e dispensou uma bolsa dentro de uma caixa d’água.
Após acompanhamento, o homem foi localizado nas imediações e encaminhado inicialmente para atendimento médico. Em seguida, ele foi apresentado à autoridade policial.
Dentro da bolsa descartada, os policiais encontraram 58 porções de maconha, 132 porções de cocaína, quatro pedras de crack, uma porção de haxixe, sete porções de lança-perfume, além de outras drogas sintéticas e R$ 622 em dinheiro.
Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de São Sebastião, onde foi decretada a prisão preventiva do acusado. Segundo a Polícia Municipal, a ação integra o conjunto de operações contínuas de segurança no município, voltadas à preservação da ordem pública e à proteção da saúde da população.