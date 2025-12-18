Uma ação da Polícia Municipal realizada na terça-feira (17) resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Sahy, na Costa Sul de São Sebastião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela Rua Luís Basílio dos Santos, em uma área já conhecida por denúncias relacionadas ao comércio ilegal de drogas. Os agentes identificaram movimentação suspeita e tentaram realizar a abordagem, momento em que o suspeito, identificado como L.L.S., de 39 anos, tentou fugir e dispensou uma bolsa dentro de uma caixa d’água.