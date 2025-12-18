A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), inicia à meia-noite de sexta-feira (19) a terceira etapa de implantação do sistema de “amarelo intermitente” em semáforos do município.
A medida amplia a operação para novas avenidas que cortam bairros da cidade, com os equipamentos funcionando em amarelo piscante durante a madrugada, entre 0h e 5h.
O sistema foi testado inicialmente, em caráter piloto, em semáforos da região do bairro Independência. Na segunda etapa, a operação foi estendida para cruzamentos da região central. Segundo a Semob, a avaliação até o momento é positiva, com foco na prevenção de ocorrências relacionadas à segurança pública.
Durante o período de funcionamento em amarelo intermitente, os motoristas poderão avançar os semáforos sem a necessidade de aguardar o ciclo tradicional entre o vermelho e o verde. A orientação é que os condutores reduzam a velocidade, redobrem a atenção e avaliem as condições do cruzamento antes de prosseguir, já que não há preferência automática de passagem.
De acordo com a Semob, a recomendação é dar preferência ao veículo que já trafega pela via principal, de forma semelhante ao que ocorre em cruzamentos sem sinalização.
Cruzamentos com amarelo intermitente na madrugada
- Av. Mal. Deodoro da Fonseca: cruzamentos com Av. Amador Bueno da Veiga, Av. Francisco Barreto Leme, Rua Frei Modesto Maria de Taubaté e Rua Eucário Rebouças de Carvalho;
- Av. Francisco Barreto Leme: cruzamentos com Av. Sagrado Coração de Jesus, Rua Bahia e Rua Goiás;
- Rua Bahia x Av. Amador Bueno da Veiga;
- Rua José Vicente de Barros: cruzamentos com Av. Dr. José Olegário de Barros, Rua Paraná e Av. Dr. Pereira Barbosa;
- Rua Padre Fischer x Av. Sagrado Coração de Jesus;
- Rua Padre Fischer: cruzamentos com Rua Bahia e Rua Eugênio Guisard;
- Av. Dr. José Olegário de Barros: cruzamentos com Av. Aymorés, Rua Operário Pereira da Silva e Av. Cesar Costa;
- Rua Frei Modesto Maria de Taubaté: cruzamentos com Rua Vereador Rafael Braga, Rua Eucário Rebouças de Carvalho e Av. Dr. Benedito Elias de Souza.