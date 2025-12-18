A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), inicia à meia-noite de sexta-feira (19) a terceira etapa de implantação do sistema de “amarelo intermitente” em semáforos do município.

A medida amplia a operação para novas avenidas que cortam bairros da cidade, com os equipamentos funcionando em amarelo piscante durante a madrugada, entre 0h e 5h.