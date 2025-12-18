Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (17) por furto consumado após uma série de eventos que incluiu a perseguição por populares e um atropelamento na rodovia. O fato ocorreu no bairro da Ressaca, região central de Ubatuba, nas proximidades da Ponte do Rio Grande.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
De acordo com o 20º Batalhão da Polícia Militar, por volta do início da noite, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de furto em uma drogaria localizada na Avenida Rio Grande do Sul. O indivíduo teria subtraído produtos de higiene pessoal do estabelecimento.
Ao ser percebido, o suspeito iniciou uma fuga a pé. No entanto, foi acompanhado e indicado por populares, que auxiliaram os policiais no direcionamento da busca.
Durante a tentativa de escapar, ao acessar uma rodovia próxima ao local, o homem acabou sendo atingido por um veículo. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando-o para a Santa Casa de Ubatuba.
Após receber atendimento médico e ter sua condição estabilizada, o acusado foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto consumado.
O indivíduo permanece à disposição da Justiça, aguardando as próximas etapas do processo legal.