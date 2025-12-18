Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (17) por furto consumado após uma série de eventos que incluiu a perseguição por populares e um atropelamento na rodovia. O fato ocorreu no bairro da Ressaca, região central de Ubatuba, nas proximidades da Ponte do Rio Grande.

De acordo com o 20º Batalhão da Polícia Militar, por volta do início da noite, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de furto em uma drogaria localizada na Avenida Rio Grande do Sul. O indivíduo teria subtraído produtos de higiene pessoal do estabelecimento.